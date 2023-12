Com as mulheres, os agentes encontraram R$ 449 mil em espécie - Divulgação / PF

Publicado 05/12/2023 07:56

Rio - Policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) prenderam, na noite desta segunda-feira (4), duas mulheres com R$ 449 mil em espécie na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária. Segundo a Polícia Federal, as suspeitas iriam para São Paulo e levavam o dinheiro em sacos plásticos e mochilas.

Os agentes abordaram as mulheres durante uma fiscalização de rotina nas bagagens dos passageiros. De acordo com a PF, estas ações têm o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de entorpecentes.

Presas em flagrante, as suspeitas não souberam responder sobre a procedência das cédulas. Por isso, elas vão responder pelo crime de lavagem de capitais, cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão.

As mulheres, que não tiveram a identidade revelada, foram levadas para a Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá, no Centro, onde ficarão à disposição da Justiça.