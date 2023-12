Gil Brother ficou conhecido no humorístico 'Hermes e Renato' - Reprodução/Instagram

Gil Brother ficou conhecido no humorístico 'Hermes e Renato'Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 07:41

humorista Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away. O velório do artista está marcado para às 11h30 na Capela de Santo Aleixo e o enterro previsto para às 16h30. Rio - Será enterrado nesta terça-feira (5), em Magé, na Baixada Fluminense, o corpo do, mais conhecido como Gil Brother Away. O velório do artista está marcado para às 11h30 na Capela de Santo Aleixo e o enterro previsto para às 16h30.

Gil Brother enfrentava uma batalha contra o câncer de próstata e bexiga, além das sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido há seis meses. William Passos, sobrinho de Away, confirmou o falecimento nas redes sociais do tio. "A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem (domingo), às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. (...) Nosso Away foi morar com o Papai do céu".

Há seis meses, Willian foi chamado por vizinhos de Away, em Petrópolis, na Região Serrana, pois o tio aparentava estar desorientado. O sobrinho foi até a casa dele e o encontrou caído. Após um longo período de internação, Gil passou a morar com o sobrinho, em Magé. Mas 20 dias depois, o humorista voltou a ser hospitalizado após uma grave pneumonia.



Away teve uma terceira internação no espaço de um mês devido à descoberta de um câncer de próstata e bexiga. Willian chegou a abrir uma vaquinha online para ajudar a custear os cuidados com a saúde do tio.

Away ficou nacionalmente famoso por ter participado do grupo Hermes e Renato, no fim dos anos 1990, na MTV Brasil, onde ficou por seis anos. Durante sua trajetória, participou de diversos quadros do programa, interpretando personagens variados, de cozinheiro a traficante, passando por professor de Direito. Todas as interpretações sempre tinham o mesmo traço: a personalidade debochada e explosiva, sempre recheada de muitos palavrões.