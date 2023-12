Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito - Divulgação/PF

Publicado 06/12/2023 07:43 | Atualizado 06/12/2023 17:19

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (6), a Operação Loris, contra a empresa Petra Gold, suspeita de cometer crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Eduardo Monteiro Wanderley, dono e CEO da firma.



Além disso, o juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ainda determinou o sequestro de bens do suspeito. Não há informações sobre valores arrecadados durante a ação.



De acordo com as investigações, o grupo econômico teve grande projeção no cenário carioca ao emitir debêntures (títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais para financiamento de projetos, aumento de lucros e reestruturação de dívidas), ofertadas publicamente sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), captando assim centenas de milhões de reais.

No ano de 2021, a CVM determinou a suspensão do direito da empresa de atuar nesse tipo de investimento. Na época, a comissão alegou que a Petra Gold estava realizando fraudes nas operações. " A Autarquia apurou indícios que a Petra Gold Serviços Financeiros S.A., assim como seu sócio, Eduardo Monteiro Wanderley, estariam realizando operação fraudulenta no mercado de capitais, por meio dessa oferta."

O grupo também chegou a patrocinar eventos, museus e atletas, além de adquirir um teatro no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em junho de 2019, com o propósito de difundir o nome do grupo.



Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, emissão ilegal de debêntures e gestão fraudulenta de instituição financeira. Se condenados podem pegar até trinta anos de prisão.



Ainda segundo a corporação, o nome da operação, Lóris, é uma referência ao único primata venenoso, que possui aparência dócil e receptiva, ocultando o risco que o contato com ele causa.

A empresa foi procurada mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.