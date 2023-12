Criminoso foi localizado em Manguinhos, na Zona Norte - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 09/12/2023 08:53

Rio - O segurança de um dos chefes do tráfico que atua na Bahia foi preso, nesta sexta-feira (8), em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Contra Maicon de Andrade da Conceição, de 23 anos, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O criminoso foi localizado por policiais militares do Rio e da Bahia, com auxílio de informações do Disque Denúncia, em um conjunto habitacional na comunidade. De acordo com a polícia, quando os agentes chegaram ao local, Maicon tentou escapar para um dos apartamentos. No entanto, foi interceptado pelo agentes.

O suspeito é apontado como segurança do traficante conhecido como "Bruel", uma das principais lideranças do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho (CV).

Maicon foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde foi cumprido o mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, o criminoso foi levado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça baiana.