Festa de reinauguração do espaço contou com a participação da Velha Guarda da MangueiraDivulgação

Publicado 09/12/2023 09:08

Rio - Após passar por longa reforma, a Biblioteca Pública Estadual Tio Jair da Mangueira foi entregue à população, nesta sexta-feira (8). Entregue pelo Governo do Estado, o novo espaço passa a ter ambiente climatizado, novo acervo de livros e espaço para o público infantil. A expectativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa é que o equipamento atenda a cerca de 45 mil moradores da região.

A inauguração do espaço contou com uma solenidade, onde estiveram presentes o governador Cláudio Castro, a secretária de Cultura, Danielle Barros, além de membros da Velha Guarda da Mangueira e também familiares do Tio Jair, que dá nome a biblioteca.

"Estamos abrindo mais uma porta para que os jovens tenham acesso ao universo da literatura, do conhecimento. É uma oportunidade que eles vão ter de experimentar novas perspectivas e sonhos através das páginas dos livros", destacou Castro.



A nova área da biblioteca tem 415 m², somando área interna e externa, e vai oferecer aos visitantes mais de mil títulos, sendo 500 lançamentos doados pela editora Record, além de TV, caixa de som e microfone para realização de atividades ao ar livre, cursos, oficinas e contação de histórias.

Para marcar esta etapa, um livro de pensamentos do próprio Tio Jair foi recuperado e será reeditado para resgatar a memória deste personagem que tem um legado tão marcante para a comunidade.

"Reinaugurar uma biblioteca pública como essa é plantar uma semente no quintal do sonho daquela comunidade, que aguardava por isso há tantos anos. Fortalecer espaços dedicados ao livro e a leitura é, antes de tudo, proporcionar locais de mediação de cidadania e de troca de experiências, de saberes e de vida. A partir de hoje, a comunidade da Mangueira e o bairro de São Cristóvão ganham uma nova biblioteca pública e o Estado do Rio de Janeiro, como um todo, fica mais leitor, fraterno e amoroso. Se a leitura é um ato de amor, como nos ensinou Paulo Freire, essa biblioteca é um grande abraço da nossa gestão para o Rio de Janeiro", comemorou Yke Leon, superintendente de Leitura e Conhecimento da secretaria de Cultura.



A biblioteca é administrado pela Superintendência de Leitura e Conhecimento e fica localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 850, em São Cristóvão. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.



Quem foi Tio Jair?



Tio Jair nasceu em Bicas, no estado de Minas Gerais, mas veio para o Rio com 15 anos e viveu na Mangueira. Na comunidade, ele se tornou músico, compositor, primeiro secretário e diretor de Patrimônio da Estação Primeira de Mangueira. É considerado um dos maiores poetas da escola e visto como um dos mais dedicados membros em vida. Morreu em março de 2001, em decorrência de uma parada cardíaca.