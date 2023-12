Cunhado e irmã de Florencia Arangurem estiveram no Memorial do Rio, em Cordovil - Marcos Porto / Agência O Dia

Cunhado e irmã de Florencia Arangurem estiveram no Memorial do Rio, em CordovilMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/12/2023 12:03

Rio - O corpo da argentina Florencia Arangurem, de 31 anos, foi cremado na manhã desta sábado (9), no Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte da cidade. A irmã e o cunhado da estrangeira estiveram no crematório para se despedir de Florência. Eles aguardam as cinzas para retornar a Buenos Aires, na Argentina.

Na manhã de quarta-feira (6), a argentina foi morta a facadas no município de Búzios, na Região dos Lagos, enquanto passeava com o cachorro, o "Tronco", próximo à praia de José Gonçalves. Guardas da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) encontraram o corpo após uma denúncia anônima.

Os agentes, então, acionaram policiais militares, que iniciaram as buscas pelo assassino. O suspeito Carlos José de Franca foi preso em flagrante em um condomínio próximo ao local do crime enquanto estava se lavando. Segundo os agentes, ele estava com manchas de sangue na roupa e possui duas anotações criminais por furto e lesão corporal.

O homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para realização de um exame de corpo de delito em busca de comprovar se o sangue encontrado é da argentina. O exame da vítima constatou que houve diversas lesões de defesa nas mãos e lesão por objeto perfurocortante no pescoço e nuca.

O cão Tronco, de 10 anos, que ficou ao lado de Florencia depois de sua morte, foi acolhido pelo defensor dos animais Toni Russo. Na quinta-feira, ele avisou que familiares da estrangeira tinham entrado em contato para recuperar a guarda do cachorro.

"Eu peguei e dei lar temporário a ele até que um familiar aparecesse. Ele foi atendido em uma clínica veterinária aqui de Búzios com a sua tutora e ela deixou um contato de emergência, que é uma melhor amiga. Ela já entrou em contato com a gente e está vindo aqui buscar o Tronco. O pai da vítima também tá vindo já para buscar ele", comunicou Russo.