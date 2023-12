Publicado 11/12/2023 00:00

Na manchete: mais de mil vagas temporárias de fim de ano. As oportunidades são para trabalhar em shoppings nas zonas Norte e Sul do Rio e na Baixada.

Série Ouro faz um esquenta para o Carnaval 2024 com minidesfiles na Cidade do Samba.

Menina de 4 anos que estava desaparecida é encontrada morta em Nova Iguaçu.

Quatro acusados de integrar a milícia do Zinho são presos em Campo Grande.

Javier Milei toma posse na Argentina prometendo uma nova era de paz e prosperidade.

No Ataque, Arias destaca que é preciso evitar a soberba diante dos adversários na luta do Fluminense pelo título do Mundial de Clubes.

No D, Susana Werner anuncia separação de Julio Cesar e afirma que era vítima de abuso patrimonial.

Também no D, o rapper Xamã está no elenco do remake da novela 'Renascer'. "O desafio tem sido equilibrar essas duas paixões", diz.