Tempo ficará estável e temperaturas estarão em elevação durante a semana - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 12/12/2023 10:04 | Atualizado 12/12/2023 12:22

Rio - Após dias chuvosos, a previsão indica que o tempo na cidade do Rio ficará estável e não deve mais chover a partir da tarde desta terça-feira (12), até ao menos o próximo sábado (16). No entanto, segundo o Alerta Rio, ainda há possibilidade de chuvas isoladas em alguns locais nesta manhã, por conta da presença de umidade na atmosfera vinda do mar.

De acordo com o sistema, o céu permanecerá nublado, com ventos de fracos a moderados e as temperaturas ficarão entre 20°C e 30°C.