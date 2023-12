Ensaio do auto "O Renascer da Esperança ? Uma História de Luz" - Divulgação/Cheila Oliveira

Publicado 14/12/2023 10:08 | Atualizado 14/12/2023 12:28

Rio - Em comemoração aos 40 anos de trabalho assistencial e educacional do Solar Meninos de Luz, os integrantes da escola de teatro da instituição prepararam um espetáculo que será apresentado nos dias 15 e 16 de dezembro, às 10h, em Copacabana, Zona Sul do Rio, com classificação livre e entrada gratuita.



O Solar já transformou a realidade de centenas de jovens ao encaminhá-los para faculdades e para o mercado de trabalho. Aos poucos, reescreve a história das comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo através de jovens que seguem novos caminhos abertos por uma educação integral de qualidade, e hoje servem de inspiração para as novas gerações que veem neles o maior exemplo de que o sonho de ter uma vida melhor pode virar realidade.

As ações começaram há 40 anos, com uma história triste na véspera de Natal – uma caixa d´água caiu, destruiu casas e matou pessoas. E nesse momento começa a ser costurada uma história de assistência, educação, liberdade e amor, história essa que será contada de uma forma muito especial pelos alunos do Solar Meninos de Luz este mês, no tradicional e tão aguardado Auto de Natal da instituição. Nele, vamos conhecer a história do Solar, desde o fatídico acidente até os dias de hoje.



Em relação ao espetáculo denominado “O Renascer da Esperança – Uma História de Luz” , Cheila Oliveira, Coordenadora da Escola de Teatro Solar, informou que a peça será inspirada em personagens reais.



"O Auto de Natal deste ano é inspirado em fatos e personagens reais, e foi criado a partir de entrevistas com pessoas da comunidade e do Solar Meninos de Luz. Precisávamos saber qual era o contexto da comunidade nesta época. Para ilustrar melhor esses 40 anos, foram criados alguns trechos e personagens ficcionais. Mas, em resumo, a história do Solar Meninos de Luz se funde com o Auto de Natal, pois, com o nascimento do menino Jesus, em paralelo, nasce a esperança para a humanidade... com o nascimento do Solar, nasce a esperança da nossa comunidade", disse.



Na preparação e encenação do espetáculo participam alunos do ensino Fundamental 1 e 2, do Ensino Médio e do Grupo de Extensão. Para enriquecer ainda mais a apresentação, a Camerata do Solar irá interpretar, ao vivo, as canções que compõe a trilha sonora do espetáculo.

A comemoração dos 40 anos seguirá pelo próximo ano com o lançamento da biografia, escrita por Isabella Maltaroli – filha de Yolanda e diretora da instituição - e um livro de poemas, ambos editados pela Damasco Editora, com a renda revertida para a Casa.



Trajetória

O Solar nasceu a partir de um auxílio emergencial para levar assistência às famílias das comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul, atingidas pelo desmoronamento de uma grande caixa d’água comunitária, na véspera do Natal de 1983.



No dia seguinte, Yolanda Maltaroli foi até a comunidade levar mantimentos e roupas para os desabrigados. Mas não foi só isso: levou também muito amor e acolhimento, e aquela assistência emergencial se tornou efetiva.



Novas necessidades foram surgindo, e, uma das principais, era com quem as famílias deixariam seus filhos para sair para trabalhar?



Assim nasceu o Solar Meninos de Luz, um projeto socioeducacional que oferece educação integral para 430 crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. Eles entram a partir dos 3 meses e seguem até completar o ensino médio.



São 10h diárias, servindo 3 refeições e oferecendo mais de 30 oficinas, entre danças (hip-hop, sapateado, ballet, jazz, dança criativa), artes (teatro), esportes (capoeira e judô) e música (flauta, violino, violoncelo, coral, trompete entre outros), incluindo uma orquestra formada por alunos e moradores dessas comunidades.



Com 4.500 m2 de área construída, no Solar encontramos: um teatro para 400 pessoas, um complexo poliesportivo, uma biblioteca comunitária, uma galeria de artes e um laboratório de ciências entre outros.



Serviço



"O Renascer da Esperança - Uma história de Luz", por alunos da Escola de Teatro Solar

"Memórias, Solar e Sonhos", por alunos da Escola de Dança Solar

Data: 15 (sexta) e 16 (sábado) de dezembro de 2023

Horário: 10h

Local: Teatro Solar Meninos de Luz – Rua Saint Roman, 149 - Copacabana

Capacidade: 400 lugares

Classificação Livre

Entrada gratuita