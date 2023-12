Os visitantes poderão conhecer a estrutura das camadas do pré-sal - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:16 | Atualizado 14/12/2023 18:43

Rio - O Museu de Ciências da Terra (MCTer) recebe, desde o último dia 21 de novembro a exposição " O Pré-Sal e a Sociedade – 10 anos do Regime de Partilha de Produção" para celebrar os dez anos da estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA), sediada no Rio de Janeiro. A instituição é responsável pela administração, fiscalização e regulação dos direitos de exploração de óleo e gás natural nesses campos, em troca de pagamento de bônus à União e participação nos excedentes de produção dos contratos. O evento vai até o dia 31 de janeiro e tem entrada gratuita.



A inauguração contou com a presença da Diretora Técnica e Presidente interina da PPSA, Tabita Loureiro, o Diretor de Gestão de Contratos, Evamar Santos e do Diretor de Finanças, Administração e Comercialização, Samir Awad.

Segundo Tabita Loureiro, a exposição permite que a sociedade conheça mais sobre a exploração e produção de petróleo em regime de partilha de produção e entenda os benefícios gerados para o país. "O acervo exposto dá uma dimensão de como ocorrem a exploração e a produção no pré-sal, nos contratos de partilha. Uma parcela dessa produção é da União e gera receita para a educação e saúde. Vamos mostrar que só os contratos comerciais entregam para a sociedade R$ 2 trilhões de reais em comercialização de óleo e gás, participações governamentais e tributos. Além disso, são R$ 700 bilhões em investimentos que significam geração de emprego e renda. São resultados concretos entregues pela PPSA à sociedade brasileira e queremos mostrar isso", disse.



Para Inácio Melo, diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), essa mostra é uma oportunidade única para se compreender como as descobertas extraordinárias no Polígono do Pré-Sal têm moldado não apenas o cenário energético do país, mas também a economia e a sociedade como um todo. “Ao mergulhar nas conquistas dos últimos 10 anos, vamos desvendar como o petróleo do pré-sal não é apenas uma fonte de energia, mas uma força propulsora para o progresso, ao gerar oportunidades, investimentos e contribuir para setores cruciais, como saúde e educação”, destacou.



Segundo a empresa, expectativa é de que mais de 10 mil pessoas visitem a mostra, que conta a história de como o petróleo é explorado no pré-sal, a mais de 7 mil metros de profundidade, e como gera riqueza, emprego, renda, saúde e educação para a sociedade brasileira.



Entre os materiais expostos, estarão amostras de rochas e do óleo extraído em diferentes campos do pré-sal, além de maquetes de equipamentos usados pela indústria para a exploração e produção do óleo. Serão apresentadas também a evolução dos contratos de partilha nesses dez anos e a atuação da PPSA, mostrando como a empresa gera valor para a sociedade.