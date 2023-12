Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação / Prefeitura do Rio

Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 14/12/2023 18:01 | Atualizado 14/12/2023 18:15

Rio – A Prefeitura do Rio autorizou a concessão de alvarás para estabelecimentos onde se realize bronzeamento artificial. O projeto revoga uma lei do município de 2003 que proibia a emissão de licenças para locais com este procedimento.



No entanto, a lei não especifica quais métodos podem ser usados. A utilização de câmaras de bronzeamento é proibida em todo o país pela Anvisa desde 2009. Segundo justificativa, "a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica (ou seja, cancerígena) para humanos".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a proibição da Anvisa é direcionada para as câmaras de bronzeamento, que não poderão ser usadas, e que não há restrição para as demais formas, como bronzeamento a jato, autobronzeamento e bronzeamento com fita.