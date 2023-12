Agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) participaram da ação - Reprodução Redes Sociais

Publicado 14/12/2023 17:24

Rio - Um homem de 40 anos foi preso, nesta quinta-feira (14), por armazenar e divulgar pornografia infantil em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O suspeito foi detido durante uma ação conjunta do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da 151ª DP (Nova Friburgo), depois que o Tribunal de Justiça expediu o mandado de prisão preventiva.

De acordo com a denúncia do MPRJ, o preso armazenava no celular fotografias e vídeos de cenas de relações sexuais envolvendo crianças. Entre os dias 21 de setembro e 22 de outubro, ele encaminhou as imagens para quatro pessoas por meio de uma rede social.

Além disso, durante o mês de outubro, o suspeito manteve contato, via mensagens, com uma pessoa que, pela foto, aparenta ser criança ou adolescente. Na conversa, ele pedia e recebia vídeos íntimos dela, além de enviar vídeos de pornografia infantil para ela.

Há suspeitas, ainda, de que o detido seja autor de, pelo menos, dois crimes de estupro de vulnerável, o que será objeto de novas investigações.