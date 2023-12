Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) - Divulgação

Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP)Divulgação

Publicado 14/12/2023 15:55 | Atualizado 14/12/2023 16:22

Rio - A Polícia Militar prendeu, manhã desta quinta-feira (14), Leonardo do Nascimento Pinto, de 32 anos, criminoso foragido da Justiça, na Comunidade Vila Metral, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. Ele foi condenado a uma pena de 17 anos de reclusão pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas.



Ao receberem informações de que o foragido estaria trafegando em uma moto Honda CB Twister, de cor amarela, os policiais do 14º BPM (Bangu) foram até a Travessa Anibal e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.



Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, após receber o benefício de visita periódica ao lar (VPL) e não retornar a sua unidade prisional.



Leonardo e a moto foram levados à 34ª DP (Bangu). Posteriormente, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça. A moto ficou apreendida.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.