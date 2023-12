Paróquia São Luiz, Rei de França, fica em Costa Barros - Reprodução / Facebook

Publicado 14/12/2023 15:11

Rio - O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor realizará nesta sexta-feira (15), de 9h às 14h, uma grande ação social para crianças na Paróquia São Luiz, Rei de França, em Costa Barros, na Zona Norte.

O evento vai oferecer gratuitamente corte de cabelo, atendimento odontológico e assistência à saúde da família. O público poderá conferir, ainda, apresentações musicais, roda de capoeira e atividades com pintura artísticas.

Silvia Gonzaga, coordenadora do setor Cristo Sustentável, responsável pelas ações sociais do Santuário, falou sobre o projeto. "A 'Ação de Amor' vai além de um evento isolado, sendo parte integrante de um movimento mais amplo de responsabilidade social. A iniciativa tem como objetivo fornecer atendimento social e desenvolver serviços comunitários, culturais e de sustentabilidade, especialmente direcionados à população em situação de vulnerabilidade social."



A "Ação de Amor Kids", que conta com apoio da Marinha do Brasil, Fundação Leão XIII e Pastoral da Criança, entre outras instituições, será realizada na Estrada de Botafogo, 410.