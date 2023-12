A Avenida Princesa Isabel precisou ser interditada no sentido orla de Copacabana - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/12/2023 22:41

Rio - Uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (14), na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. As vítimas, dois homens e uma mulher, não foram identificadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Copacabana foi acionado às 20h45 no local, onde socorreram dois homens e uma mulher feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul do Rio. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

De acordo com o Centro de Operações, devido ao acidente, a Avenida Princesa Isabel precisou ser interditada no sentido orla de Copacabana. O trânsito está sendo desviado para a Rua Barata Ribeiro. A Polícia Militar e a CET-Rio foram acionadas no local.