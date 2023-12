Crianças internadas ou em tratamento no Into receberam a visita do Papai Noel em festa de Natal - Divulgação

Crianças internadas ou em tratamento no Into receberam a visita do Papai Noel em festa de NatalDivulgação

Publicado 14/12/2023 19:15 | Atualizado 14/12/2023 19:17

Rio - Um evento realizado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), na tarde desta quinta-feira (14), levou a magia do Natal para dezenas de pacientes mirins internados no hospital. Com direito a visita do Papai Noel, a tradicional celebração teve distribuição de presentes e atividade, como sessão de mágica, teatro e brincadeiras.

Realizada há 18 anos, a festa teve como tema este ano o “Natal da União - caminhando juntos na paz, tolerância e respeito". O evento contou com a apresentação do espetáculo “Princesa Darsha e o Menino de Ferro", e da peça “Princesas e Super-heróis”. A programação também incluiu um concerto musical do grupo Camerata de Esquina.

As crianças aprenderam também sobre a importância da atividade física para o crescimento saudável com a equipe juvenil de basquete do Botafogo, além de atletas do projeto Miratus Badminton, que recebe incentivo do Governo do Estado.

A realização da festa foi financiada com a ajuda de um bazar feito com doações dos próprios funcionários e faz parte do Programa Fortalecer, que completou dez anos em 2023.

De acordo com o Into, o programa tem como objetivo educar crianças para a prevenção de doenças crônicas e ortopédicas na infância. A estimativa do instituto é que mais de 600 pacientes já tenham sido beneficiados pela iniciativa.



Germana Bahr, diretora-geral do INTO, espera que a festa proporcione bem-estar aos pacientes para além da assistência médica. "Um dos mandamentos do Fortalecer é ‘Alegria ilumina e cura’. Nossa festa de Natal é justamente para trazer esse sentimento às crianças, fazê-las se sentirem acolhidas e um pouco mais felizes", diz.



Além dos lanches e dos presentes, as crianças receberam um kit da Turma do Valente - símbolo do Fortalecer - com uma mochila estampada com o desenho dos personagens que acompanhava revistas em quadrinhos infantis e cartilhas educativas sobre o programa.