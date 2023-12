Perseguição aconteceu na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, no início da tarde desta quinta-feira (14) - Reprodução

Perseguição aconteceu na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, no início da tarde desta quinta-feira (14)Reprodução

Publicado 14/12/2023 17:36

Rio - Dois homens foram presos, no início da tarde desta quinta-feira (14), após uma perseguição seguida de tiroteio na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, no centro do Rio. Rodrigo Alves Pinto e Jirdley Tiuba Júnior integrariam uma quadrilha especializada em saidinha de banco.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viatura da Polícia Civil com a sirene ligada perseguindo um veículo de cor prata. Houve troca de tiros e os policiais acertaram o veículo dos suspeitos, mas ninguém ficou ferido. O carro tinha a placa clonada e era produto de um roubo, ocorrido em 2022. Uma pistola foi apreendida na ação e outra arma foi arremessada no canal do mangue por um dos suspeitos.

Perseguição com tiroteio no Centro do Rio termina com suspeitos presos



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/hkvtOVZBhI — Jornal O Dia (@jornalodia) December 14, 2023

Os criminosos seriam integrantes de uma quadrilha especializada em roubos na saída de agências bancárias. Investigações da 1ª DP (Praça Mauá) apontaram que o grupo é natural da Zona Norte do Rio, principalmente de Lins de Vasconcelos. Os suspeitos saem de comunidades da região para roubar bancos no centro da cidade.



Os presos estavam sendo monitorados e não chegaram a efetuar o crime, mas os policiais conseguiram descobrir que eles monitoravam uma agência. Segundo a investigação, a quadrilha observa clientes que estão sacando dinheiro em caixa eletrônico no lado de fora dos bancos. O grupo fica com carros e motos monitorando as vítimas e chegam a usar uniformes de empresas prestadoras de serviços para enganar seguranças e até policiais que realizam patrulhamento na rua.

Quando a vítima deixa a agência, o bando a aborda com uma arma de fogo. Uma das táticas usadas pelos criminosos é trocar de roupa para fugir do monitoramento. A investigação segue em andamento. Uma das vertentes apura se há participação de funcionários dos bancos no crime.

Rodrigo e Jirdley foram autuados pelos crimes de disparo de arma de fogo, porte de arma de uso restrito, associação criminosa, receptação, resistência, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo tinha 18 anotações criminais, incluindo roubos a pedestres, roubos após saques em instituição financeira, porte de arma de fogo, associação criminosa e roubos a estabelecimentos comerciais.

Já Jirdley tinha 19: organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, roubo após saque de instituição financeira, sequestro, tortura, entre outras.

Assalto em Queimados

Na manhã desta quinta-feira (14), houve um crime parecido em Queimados, na Baixada Fluminense. Desta vez, o assalto foi concretizado . Criminosos invadiram um banco na Rua Eloi Teixeira, roubaram as armas de vigilantes e renderam os funcionários.

Segundo informações preliminares, todo o crime durou 30 minutos e o grupo roubou cerca de R$ 400 mil. Os suspeitos entraram na agência vestidos com uniformes de uma empresa de limpeza que presta serviço para o Bradesco. Eles conseguiram fugir.

Logo depois o assalto, agentes do 24º BPM (Queimados) e do 20º BPM (Mesquita) realizaram uma operação emergencial na comunidade São Simão, para onde os suspeitos podem ter fugido. A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Houve confronto e cinco homens foram presos, incluindo um apontado como chefe do tráfico. Em outro local, dois homens também foram detidos.