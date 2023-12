Agência da Rua Eloi Teixeira, em Queimados, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (14) - Marcos Porto / Agência O Dia

Agência da Rua Eloi Teixeira, em Queimados, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (14)Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/12/2023 14:53

Rio - Uma agência do Bradesco foi assaltada, na manhã desta quinta-feira (14), em Queimados, na Baixada Fluminense. Os criminosos roubaram as armas dos vigilantes banco e outros funcionários.

O crime aconteceu na agência da Rua Elói Teixeira, trecho conhecido por ser um centro comercial próximo à estação de trem do município. O assalto ocorreu antes do horário de atendimento ao público. Testemunhas relataram que três pessoas saíram de um carro prato e anunciaram o crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para o local para verificar uma ocorrência de roubo. Os policiais foram informados que os suspeitos entraram no banco usando roupas de uma empresa de limpeza.

Os criminosos entraram na agência, roubaram as armas de dois vigilantes, renderam outros funcionários e roubaram uma quantia em dinheiro. Informações preliminares apontam que o grupo levou cerca de R$ 400 mil em uma ação que durou 30 minutos. Logo depois, os criminosos fugiram.

O banco ficou fechado à tarde. Segundo o Bradesco, os clientes estão sendo direcionados para a agência 406, em Nova Iguaçu, também na Baixada, que fica próxima ao local. A empresa afirmou que a agência na Rua Eloi Teixeira abrirá normalmente nesta sexta-feira (15).

A reportagem de O DIA entrou em contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Operação emergencial

Um trabalho do setor de inteligência do 24º BPM identificou a direção para onde os suspeitos de assaltarem o banco fugiram. Os agentes então foram para a comunidade São Simão, com apoio de policiais do 20º BPM (Mesquita), e realizaram uma operação emergencial com o objetivo de prender os envolvidos no crime. A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a PM, os policiais foram atacados a tiros quando chegaram na comunidade, o que gerou um confronto. Os criminosos tentaram se esconder em uma área de mata e em casas da região. Após um cerco, Cleiton Alves Francisco, conhecido como Parázinho, Deivid Júnior da Silva Carvalho, o Maluco, Anderson Côrrea Ramos, o Loirinho, Denilson dos Santos Garcia, o Grandão, e Cristian Gonçalves Araújo, o CR, foram presos. O primeiro é apontado como uma das lideranças da comunidade Caixa D'água.

Além dos cinco presos, a ação apreendeu uma carabina calibre 12, uma pistola 9mm, uma granada, rádios transmissores e grande quantidade de drogas.

Após a operação, policiais identificaram que criminosos da São Simão haviam fugido e se escondido na localidade conhecida como "Loteamento". Equipes foram até o local e conseguiram prender dois suspeitos, além de também apreender drogas.