Prisão foi realizada por agentes da 128ª DP (Rio das Ostras) - Reprodução

Publicado 14/12/2023 18:53 | Atualizado 14/12/2023 19:10

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (14), por suspeita de matar duas pessoas em uma cidade do Espírito Santo. O criminoso, que não teve a identidade revelada, estava escondido em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

Agentes da 128ª DP (Rio das Ostras) foram comunicados do duplo homicídio por policiais da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES). A informação indicou que o homem estava escondido em Rio das Ostras pelo crime cometido na cidade capixaba de São José dos Calçados.

Segundo a Polícia Civil, os policiais começaram as buscas e conseguiram encontrar o suspeito na cidade da Região dos Lagos. A instituição informou que o homem confessou o crime e que ele afirmou ter matado as pessoas porque foi confrontado por elas sobre a instalação de um ponto de vendas de drogas. Ele contou ainda que se desfez da arma do crime durante a fuga.



Após ser reconhecido por testemunhas da cidade de São José dos Calçados, policiais da 128ª DP efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.