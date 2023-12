Programa 'Favela com Dignidade' vai estar em Jacarepaguá neste sábado - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 14/12/2023 15:16

Rio - O programa 'Favela com Dignidade' será realizado neste sábado (16), em Jacarepaguá, Zona Oeste, oferecendo diversos serviços gratuitos de saúde, educação e assistência social para a população. A ação da Secretaria de Ação Comunitária vai acontecer das 9h às 14h na Vila Olímpica do Mato Alto, na Rua Cândido Benício, nº 2.973, na Praça Seca.

Segundo a Prefeitura do Rio, durante o mutirão será disponibilizado vacinas contra covid (bivalente) e influenza, inscrições programa 'Minha Casa, Minha Vida', isenção para a segunda via de certidões, agendamento para confecção de carteira de identidade e informações sobre obtenção de cartão de idoso, pessoas com deficiência e demais consultas.

Ainda haverá orientações sobre o Cadastro Único e atendimento social, informações de vagas na rede municipal em 2024 e sobre o Programa de Educação de Jovens e Adultos (Peja) e auxílio em diversos assuntos de interesse da população. Além de oficina prática de pilotagem de drone, brincadeiras, e distribuição de livros.

Ainda acordo com a prefeitura, vai acontecer algumas intervenções para a melhoria da qualidade de vida na região, como reforço da iluminação na praça do Conjunto do Ipase, tapa-buraco, desobstrução de bueiro e limpeza geral nas ruas do entorno e outros. O trabalho será feito pela Rioluz, Secretaria de Conservação e Comlurb.