Espelho retrovisor do BRT quebradoDivulgação / Seop

Publicado 14/12/2023 15:34 | Atualizado 14/12/2023 15:36

Rio – Marcos Domingos dos Santos foi detido por agentes do programa BRT Seguro no Terminal da Alvorada, na tarde de quarta-feira (13), após quebrar o espelho retrovisor de um dos novos ônibus amarelos do corredor Transoeste. Ele foi conduzido até a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Vandalizou? Vai do BRT direto pra delegacia. Aqui, vândalo não se cria com nossos agentes do BRT Seguro. pic.twitter.com/7jpOPrIj9E — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) December 14, 2023

Passageiros que estavam desembarcando de um dos ônibus no terminal disseram aos agentes que um homem havia quebrado o espelho retrovisor do articulado. O motorista confirmou a informação e disse que o incidente aconteceu após ele se recusar a abrir a porta do coletivo no meio da rua, como Marcos queria.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, desde junho de 2021, quando o programa BRT Seguro foi criado, já foram feitas mais de 2.700 prisões por roubo, furto, vandalismo, dano ao patrimônio, desacato e importunação sexual.