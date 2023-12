Veículo blindado aparentava estar vazio no momento em que o flagrante foi feito - Reprodução

Publicado 14/12/2023 13:49 | Atualizado 14/12/2023 19:20

GRAVE: Morador de rua é flagrado deitado (com direito a travesseiro) em cima de caveirão da polícia no Rio Comprido, Zona Central do Rio. pic.twitter.com/eyeTi3Dgrw — DIRETO DO RIO DE JANEIRO (@DiretodoRio_) December 14, 2023

Rio - Um flagrante inusitado de uma pessoa em situação de rua deitada no teto de um blindado da PM, no Rio Comprido, na Zona Norte, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (14). A cena foi flagrada na Rua Estrela."Gente, olha isso! Um morador de rua deitado em cima do caveirão, com o travesseiro e eles não fazem nada", diz a voz da pessoa responsável pelo vídeo.Nas imagens, é possível ver o homem deitado em cima do caveirão, se mexendo, de pernas cruzadas, enquanto o veículo está estacionado em cima da calçada. Pelas imagens não é possível confirmar se havia PMs dentro do veículo ou mesmo parados ao lado.