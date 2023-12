Companhia teatral Notre Dame fará apresentação - Divulgação / Notre Dame

Publicado 14/12/2023 13:11 | Atualizado 14/12/2023 13:21

Rio – Com objetivo de celebrar o Natal, em comunhão ao "Ano da Oração", o Vicariato Episcopal para Cultura da Arquidiocese do Rio promoverá um grande evento para toda a família, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O "Auto Natal em Oração 2023" será realizado no dia 22 de dezembro, na Estrada do Capenha 856, no Pechincha. O lema será "Senhor, ensina-nos a orar".

A programação inclui um "Auto de Natal" com a companhia teatral Notre Dame, às 19h, e apresentação do coral do Santuário de Nossa Senhora da Penha, às 20h. Para finalizar, às 21h, haverá show com as cantoras Karen Keldani e Joanna, que fará uma participação especial entoando canções natalinas e outros grandes sucessos.

"O Auto de Natal é uma oportunidade única de encontro dos católicos para vivenciar a alegria, esperança e amor Daquele que desceu ao mundo para nos salvar. E toda essa celebração é contada por uma linda encenação com muita música e diversão", afirma Karen Keldani.

O evento conta com o apoio da prefeitura do Rio.