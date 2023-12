Capotamento aconteceu na RJ-104, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, neste domingo (17) - Reprodução

Capotamento aconteceu na RJ-104, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, neste domingo (17)Reprodução

Publicado 17/12/2023 18:36

Rio - Um grave acidente deixou quatro adultos e uma criança feridos, no início da tarde deste domingo (17), na RJ-104, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Dois homens e duas mulheres estão internados em estado grave.

Segundo testemunhas, um carro modelo Fiat Palio seguia no sentindo Alcântara quando, entre os bairros de Santa Luzia e Marambaia, perdeu a direção e capotou, invadindo a pista contrária. Duas pessoas que estavam no veículo foram arremessadas para longe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipe do quartel de Itaboraí foram acionadas para o local por volta das 12h40. Os militares socorreram um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados, com ferimentos de classificação vermelha. Eles foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

A direção do hospital destacou que, além dessas duas pessoas, outro homem e outra mulher, além de uma criança, deram entrada na unidade. Todos os adultos estão em estado grave e a criança estável.