Praça Ênio ganhou uma quadra de areia em obras de revitalização entregues neste domingo (17)Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 17/12/2023 22:24

Rio - Duas praças foram inauguradas, neste domingo, na Zona Norte do Rio. Na Pavuna foi realizada a reforma da Praça Ênio, com mais de cinco mil metros quadrados. Já em Anchieta, foi entregue a Praça Nazaré, com aproximadamente seis mil metros quadrados. O prefeito Eduardo Paes esteve presente nos locais.

Localizada ao lado da Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, a Praça Ênio ganhou uma academia da terceira idade, uma quadra de areia e um novo mobiliário urbano. A área infantil recebeu piso de saibro e brinquedos novos e quadra de esportes foi reformada. Além da reconstrução da pavimentação, houve, também, a recomposição e plantio da grama e da plantação.

Moradora da Pavuna, a técnica de enfermagem Evellyn Andrade dos Santos, 23 anos, é mãe de uma menina e gosta de aproveitar o fim do dia para levar a filha para o parquinho. "Achei ótima essa reforma da praça, minha filha agora tem mais espaço para ficar brincando. Além disso, valorizou muito o lugar. Costuma trazê-la no fim da tarde, quando está mais fresco, para brincar com os primos, dá para curtir bastante", disse Evellyn.

Em Anchieta, a nova Praça Nazaré recebeu uma academia da terceira idade, uma quadra de areia, novos brinquedos infantis, mobiliários urbanos e quiosques. A pavimentação e o passeio foram reconstruídos, assim como o piso de pedras portuguesas e todo o paisagismo da praça. O campo de futebol e a quadra poliesportiva passaram por um processo de recomposição, com limpeza da arquibancada e revitalização do vestiário.

"Vamos trabalhar sempre para trazer mais dignidade e respeito, para fazer a cidade do Rio melhorar cada vez mais. As praças representam o jeito carioca de ser. Nada mais justo do que revitalizarmos estes espaços" comentou o prefeito Eduardo Paes.