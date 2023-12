Boate, que funcionava de maneira irregular, foi interditada novamente por falta de documentação - Reprodução / Internet

Boate, que funcionava de maneira irregular, foi interditada novamente por falta de documentaçãoReprodução / Internet

Rio - A boate em que modelo Suede de Oliveira Junior morreu ao cair da escada foi interditada na noite deste sábado (16) pelo Corpo de Bombeiros. A Street Lapa, Zona Central do Rio, foi fechada devido ao funcionamento irregular do local por falta de documentação.

Segundo a corporação, a interdição ocorreu por causa da falta dos documentos que comprovam que o local tem os dispositivos de segurança contra incêndio e pânico. Os responsáveis foram notificados e o local só poderá voltar a funcionar com a regularização da situação.

Localizada na Avenida Gomes Freire, a casa noturna foi fechada em 2021 por irregularidades sanitárias e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, estava funcionando de forma irregular durante esse tempo.

Foi na Street Lapa que o modelo Suede de Oliveira Junior, 44 anos, morreu ao cair do terceiro andar no dia 7 de agosto deste ano. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.