Mulher pretendia embarcar com a droga para o Siri Lanka - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 17/12/2023 14:42

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que transportava 6 kg de cocaína. A ação aconteceu no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na tarde do último sábado (16).

A mulher, de 26 anos, que não teve a identidade revelada, é natural de São Paulo e pretendia embarcar em voo para o Siri Lanka, com escalas em Lisboa, Portugal e Dubai, nos Emirados Árabes. Durante fiscalização de rotina, os policiais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) identificaram a droga.

Após o flagrante, ela foi encaminhada a prisão e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.