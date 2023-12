Prisão faz parte de ações de inteligência e monitoramento da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 17/12/2023 22:21

Rio - Um peruano foi preso em flagrante por cometer furto no Aeroporto Santos Dumont, Zona Central. Agentes da 5ª DP (Mem de Sá) realizaram a ação, após trabalho de inteligência e monitoramento da Polícia Civil. A ocorrência aconteceu na sexta-feira (15).

Segundo as investigações, o homem carregava uma bolsa furtada com diversos pertences dentro dela. De acordo com os policiais, ele integra uma organização criminosa especializada em praticar furtos em locais com grande fluxo de pessoas, em que aproveitava dos momentos de distração dos turistas para cometer os crimes.

A prisão faz parte de um desdobramento de ações de inteligência realizadas pela 5ª DP para monitorar e prender criminosos envolvidos nesses tipos de delitos.