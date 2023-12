Idoso está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 17/12/2023 16:25

Rio - Um idoso, de 86 anos, deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com sinais de espancamento, na noite da última sexta-feira (15). Francisco de Assis Filho teria sido agredido pelo próprio cunhado, que foi preso em flagrante.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, Francisco chegou na unidade por volta das 23h10 trazido da sua casa, onde teria sofrido as agressões. O órgão informou que o idoso deu entrada com traumatismo craniano e lesões na face.

A vítima, teve múltiplas fraturas no rosto, está entubado em um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade neste domingo (17) em estado grave. O paciente está sendo acompanhado pelo serviço de bucomaxilo e com cuidados clínicos intensivos.

Questionada, a Polícia Militar informou que não atendeu ocorrência desse tipo.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos). O boletim de ocorrência a qual a reportagem do O DIA teve acesso diz que Cleiton de Paula Machado, cunhado de Francisco, foi o responsável por agredir o idoso dentro de sua própria casa.

Segundo o documento, o suspeito é irmão de Humberto de Paula Moreira, companheiro da vítima, e estava morando na residência do casal há um ano. Recentemente, Cleiton começou a usar drogas. Ele teria confessado para o irmão que agrediu Francisco e que enfiou o dedo no olho da vítima, mas que não queria matá-lo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Humberto estava fora de casa quando o crime aconteceu. Ao chegar na residência, ele encontrou o irmão dormindo e o levou para a delegacia, em busca de prendê-lo. O documento ainda diz que Francisco perdeu o olho direito.