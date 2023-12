Corpo encontrado em praia no Centro de Niterói estava sem uma das pernas - Reprodução / Internet

Publicado 17/12/2023 17:21

Rio - Um corpo foi encontrado, neste sábado, 16, em praia na Rua Professor Plínio Leite, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com os bombeiros, equipes foram acionadas e o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do município. Ainda não há identificação da vítima.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que uma das pernas soltou do corpo. A cena assustou as pessoas que passavam pelo local.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).