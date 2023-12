Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, recebeu visita de moradores e turistas durante o último domingo de primavera - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 17/12/2023 15:45

Rio - A praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, recebeu novamente a visita de moradores e turistas em mais um dia de um calor intenso neste domingo (17), o último da primavera. A máxima registrada na cidade foi de 37,7 °C, às 14h30, Irajá, na Zona Norte. A tendência é que o tempo permaneça ensolarado até quarta-feira (20).

Segundo o Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão manteve o tempo estável sobre a cidade do Rio neste domingo (17), com céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia. Os ventos ficaram fracos a moderados no município até o momento e as temperaturas foram parecidas com as deste sábado (16) . Em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, a sensação térmica chegou a 54,2 °C às 13h10.

Durante a segunda-feira (18), um sistema de alta pressão continuará mantendo o tempo estável na cidade e não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 37 °C e 21 °C e os ventos poderão alternar entre fracos e moderados.

A partir de terça-feira (19), a temperatura deve começar a diminuir e os ventos ficarem moderados. O Alerta Rio prevê que o dia seja parcialmente nublado devido a circulação dos ventos e o alto nível da atmosfera e haverá uma uma variação entre 35 °C e 20 °C. O mesmo cenário está previsto para acontecer na quarta-feira (20) com previsão de alternância entre 34 °C e 19 °C.

Já na quinta-feira (21), último dia da primavera, a chuva deve voltar a aparecer no Rio. Há previsão de pancadas de chuva na parte da noite, mas, durante o dia, o tempo pode ficar abafado com uma previsão de máxima de 36 °C e mínima de 21 °C.

Patrulhamento segue reforçado

Na manhã e tarde deste domingo (17), equipe de O DIA registrou diversos agentes de segurança atuando na orla de Copacabana. Nas últimas semanas, o bairro registrou diversos episódios de violência, muitos deles envolvendo adolescentes.

Este domingo foi o primeiro dia após a decisão da Justiça do Rio que revogou a determinação que proibia a apreensão de adolescentes e crianças sem flagrante ou sem mandado durante a Operação Verão. Na praia de Copacabana, diversas viaturas e motocicletas da Polícia Militar foram vistas sendo usadas para patrulhamento, assim como veículos da Guarda Municipal.

A Operação Verão começou no dia 7 de setembro deste ano e foi planejada em conjunto com a área de segurança e ordenamento urbano da Prefeitura. Por conta disso, a área do Leme ao Pontal contempla ainda o emprego de cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC), para dar mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também atuam em áreas específicas.