Forte calor leva moradores e turistas para a praia de Copacabana, na Zona Sul do RioPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2023 17:37 | Atualizado 16/12/2023 18:57

Rio - Moradores e visitantes da cidade do Rio aproveitaram o forte calor deste sábado (16) para desfrutar da praia de Copacabana, na Zona Sul, um dos principais pontos turísticos do município. A temperatura passou dos 35 °C na região. A tendência para os próximos dias é o tempo fique ensolarado na cidade.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a máxima registrada na capital foi 38,7 °C, às 14h35, em Irajá, na Zona Norte do Rio. A condição do tempo na cidade segue estável devido à influência de um sistema de alta pressão, que permanecerá influenciando os próximos dias. Não há previsão de chuva para este final de semana e os ventos estarão moderados, podendo ficar fortes em determinado momento.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que, entre domingo (17) e segunda-feira (18), a atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável na cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas permanecerão elevadas. No domingo (17), os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes entre os períodos da tarde e noite. A máxima neste dia pode chegar a 37 °C assim como na segunda (18). Já a mínima deve alternar entre 20 °C e 21 °C.



Na terça-feira (19/12) e na quarta-feira (20), a circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera aumentará a nebulosidade, no entanto segue sem previsão de chuva. As temperaturas apresentarão gradual declínio, com variação de 36 °C a 19 °C, e os ventos estarão moderados.

Patrulhamento

Policiais militares reforçaram o policiamento na praia de Copacabana neste sábado (16). Motos e viaturas da PM foram utilizadas para patrulhar o local. A ação faz parte da Operação Verão , iniciada feriado do dia 7 de setembro, que tem atenção especial para a orla da capital e cidades litorâneas, vias expressas e rodovias de acesso aos municípios com maior afluxo turístico.

A operação com o patrulhamento realizado com viaturas e motocicletas. Além disso, quadriciclos circulam na faixa de areia e tendas são utilizadas como pontos de apoio aos policiais e referência para a população.

Na cidade do Rio, a Operação Verão foi planejada em conjunto com a área de segurança e ordenamento urbano da Prefeitura. Por conta disso, a área do Leme ao Pontal contempla ainda o emprego de cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC), para dar mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também atuam em áreas específicas.

Neste sábado (16), o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), derrubou uma decisão que impedia a apreensão de adolescentes e crianças sem flagrante.

A nova medida vai contra a determinação da juíza Lysia Maria Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, que atendia ao pedido de uma ação civil pública do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Cardozo atendeu ao pedido do Estado e do Município, que recorreram da decisão na sexta-feira (15).



"A ingerência judicial na formulação e implementação da política pública em testilha, sobretudo como levada a efeito – de modo a interditar inaudita altera parte e repentinamente sua execução – encerra inegável risco de lesão à ordem administrativa e à segurança pública, além de comprometer a concretização do postulado da proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense", argumentou.