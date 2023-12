O local é destinado para os materiais dos surfistas que participam dos projetos sociais na região - Pedro Ivo/ Agência O Dia

O local é destinado para os materiais dos surfistas que participam dos projetos sociais na regiãoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/12/2023 13:59

Rio - O Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio, ganhou um espaço dedicado ao surfe na manhã deste sábado (16). A área servirá para guardar pranchas e outros materiais de praticantes do esporte e de alunos de projetos sociais da região.



Concebido pela prefeitura, o espaço disponibiliza uma construção com 150 metros quadrados e 15 boxes para acomodar os equipamentos. O prefeito Eduardo Paes esteve na inauguração.

"Não existe nada mais carioca do que o surfe. Além disso, a indústria do surf wear é uma atividade econômica importante para a cidade. O Arpoador é um lugar especial e esse espaço aqui resolve um problema para os surfistas, além de gerar um impacto social grande", disse Paes.

Estilizado pelo artista Coé, com apoio de uma marca de tintas, o local tem um mural exclusivo reproduzindo o lifestyle do esporte.

O "Espaço do Surfe" fica próximo do local onde as são praticadas as aulas do projeto "Favela Surfe Club", que recebe crianças de comunidades da Zona Sul. A novidade visa facilitar a logística para carregar as pranchas até a praia.



Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul, reforçou a importância do espaço. "Estamos entregando um espaço novo e oferecendo melhores condições de trabalho para quem desenvolve projetos sociais de surfe na região. O Arpoador é reconhecidamente o berço do surfe carioca e o Parque Garota de Ipanema já era uma referência para esses profissionais", comentou.



Em outubro, o Parque foi revitalizado. Com 2,58 hectares de área verde, ele recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1,2 milhão.