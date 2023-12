Corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio - Arquivo / Tatiane Siqueira / Agência O Dia

Publicado 16/12/2023 22:53 | Atualizado 17/12/2023 16:59

Rio - Um corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado (16), em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ainda não há identificação da vítima do crime.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas para remover um cadáver encontrado na Avenida Ministro Edgar Romero por volta das 9h30. Chegando ao local, os militares identificaram o corpo de um homem de aproximadamente 30 anos.

Segundo a corporação, o corpo estava com perfurações de arma branca. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

No entanto, a Polícia Militar informou que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) também foram ao local, mas disseram que a vítima estava com marcas de tiros, ao contrário do informado pelo Corpo de Bombeiros.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar perícia no local. Questionada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. O espaço está aberto para manifestação.