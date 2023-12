Gilberto Gil ganhou estátua em sua homenagem no Quiosque Areia MPB, em Copacabana - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 17/12/2023 13:09 | Atualizado 17/12/2023 13:14

Rio - O cantor Gilberto Gil, de 81 anos, ganhou uma estátua em sua homenagem na orla de Copacabana, na Zona Sul. O monumento fica em frente ao Quiosque Areia MPB, localizado entre os Postos 2 e 3 da Avenida Atlântica. O baiano, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, foi representado sentado em um banco ao lado de um violão. Feita em fibra de vidro, a obra é assinada pelo artista paraense Francisco Costa.

A homenagem foi autorizada pela prefeitura e pelo cantor, que mora em Copacabana, bem próximo ao quiosque, no famoso Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace. A obra está em exposição no estabelecimento desde a última quinta-feira (14).

Legados eternizados

A orla de Copacabana também conta com outras estátuas. A mais famosa delas é a de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), inaugurada em outubro de 2002, em que o poeta mineiro foi representado sentado em um banco, olhando para a praia, na altura do Posto 6. O monumento, que já foi alvo de vândalos diversas vezes, virou um ponto turístico.

Ainda no Posto 6, na altura da Colônia de Pescadores, o compositor baiano Dorival Caymmi (1914-2008) se "destaca" no calçadão. Ele, que também morou em Copacabana, foi retratado sorridente com seu violão.



Na porta do centenário Copacabana Palace, o colunista social Ibrahim Sued (1924-1995) foi eternizado em bronze. Perto dali, no Leme, em frente ao antigo restaurante La Fiorentina, uma homenagem semelhante ao compositor e radialista Ary Barroso (1903-1964) encanta cariocas e turistas.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Raphael Perucci