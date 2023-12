Caso está sendo investigado pela 38ª DP - Divulgação

Publicado 17/12/2023 11:28

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (17), por carregar cerca de 5 mil munições de fuzil, calibre 6,56, na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio.



Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam o suspeito, que não teve a identidade revelada, na Rua Alice Tibiriça. Caso seja indiciado, pode responder por tráfico de armas de fogo.

Os agentes monitoravam as atividades do suspeito. As equipes iniciaram o patrulhamento perto da comunidade e abordaram o carro. Dentro do veículo foram encontradas 5 mil munições de fuzil.



De acordo com a Polícia Civil, o homem estava levando as munições para traficantes do Complexo de Israel, que é composta por cinco favelas da Zona Norte. Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau compõem o complexo.

A PM foi procurada e informou que não foi acionada para a ocorrência.