Perlingeiro precisou levar pontos e colocar uma tipóia após o assaltoReprodução/Globonews

Publicado 17/12/2023 08:55

Rio - Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro se recupera das lesões causadas durante o assalto que sofreu na Barra da Tijuca, na manhã deste sábado, 17. Aos 78 anos, o apresentador precisou receber atendimento médico em decorrência dos ferimentos no rosto e no ombro direito.

"Estou melhorando. Graças a Deus estou me recuperando. Tive alguns pontos na boca e uma clavícula que deu uma fissura, mas se Deus quiser vou ficar bem logo. Queria de coração agradecer a vocês pelo carinho e pela atenção", reconheceu.

Depois de ser assaltado, o presidente da Liesa foi levado para a unidade de pronto atendimento da Unimed no bairro da Zona Oeste. Ele precisou levar pontos na boca e colocar uma tipoia no braço direito por causa da fratura.

fotogaleria O locutor fez um desabafo, em entrevista para a GloboNews, após ter sido vítima da violência no Rio. "Hoje ocorreu comigo, como pode acontecer contigo amanhã. Pode acontecer com qualquer pessoa caso não haja um basta", afirmou Perlingeiro, que pediu: "O grande problema é a insegurança que a gente tem e a cidade fica cada vez mais temerosa. Sei que a polícia não pode dar conta de tudo, mas tem que haver campanhas, tem que haver formas locais de aprendizado".

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está em andamento. Os agentes realizam diligências no local do crime e estão coletando informações para identificar os autores. Nesta semana, Perlingeiro é esperado para prestar depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca).



O assalto



De acordo com a assessoria do Perlingeiro, três homens passaram de bicicleta e tentaram levar o cordão que ele usava, no entanto, conseguiram roubar apenas uma medalha. Na ação, ele foi empurrado pelos bandidos. Ao cair, o apresentador sofreu ferimentos na boca e no rosto.