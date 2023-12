Jorge Perlingeiro sofreu ferimentos após ser empurrado por ladrões - Reprodução / TV Globo

Rio - O apresentador e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, de 78 anos, foi assaltado, na manhã deste sábado (16), enquanto caminhava pelo calçadão da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



De acordo com a assessoria do Perlingeiro, três homens passaram de bicicleta e tentaram levar o cordão que ele usava, no entanto, conseguiram roubar apenas uma medalha. Na ação, ele foi empurrado pelos bandidos. Ao cair, o apresentador sofreu ferimentos na boca e no rosto.

Em seguida, Perlingeiro, que mora em um hotel na orla da região, passou mal e foi levado para um hospital na Barra da Tijuca, onde passou por exames que constataram uma fratura na região do ombro direito. O apresentador recebeu alta e está bem, apenas tomando analgésicos para tratar a lesão.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está em andamento. Os agentes realizam diligências no local do crime e estão coletando informações para identificar os autores.

Já a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o ocorrido. Segundo a PM, o policiamento na orla está reforçado e a agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) estão realizando buscas pelos suspeitos.

Nesta sexta-feira (15), o dirigente participou de um evento com o governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara.

Com mais de 50 anos de carreira, Perlingeiro comandou programas em emissoras como Tupi, CNT e rádio Globo. O mais famoso deles foi o "Samba de Primeira". Ganhou notoriedade, ainda, como locutor das notas na apuração do desfile do Grupo Especial. Atualmente, apresenta o podcast "Só Se For Agora", na TV Max.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Raphael Perucci