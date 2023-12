Pistola, carregadores e munições foram apreendidas durante ação que capturou miliciano em Campo Grande - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/12/2023 19:05

Rio - Um miliciano apontado como um dos líderes do grupo chefiado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso em flagrante em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), nesta sexta-feira (15).



De acordo com investigações, o homem é responsável pela área do Mendanha, na mesma região, e estava em uma loja na entrada da comunidade da Carobinha no momento em que os policiais civis realizavam diligências para prender os integrantes do grupo.



As equipes o reconheceram e iniciaram a abordagem. Neste momento, de acordo com a Polícia Civil, ele tentou ocultar a chave do veículo que estava em sua posse. Após realizar uma consulta no sistema, os agentes verificaram que se tratava de um carro roubado e com placas clonadas.



Ainda de acordo com a Civil, no interior do automóvel foi encontrada uma bolsa, com pertences pessoais do alvo, além de uma pistola calibre .40, carregadores e munições.



O detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de receptação, adulteração de chassi e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.