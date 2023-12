Mestre Bombeiro era presidente de honra da bateria da Portela - PH Registrou

Publicado 16/12/2023 15:49

Rio - A Portela está de luto. Morreu na manhã deste sábado (16), aos 88 anos, Ubirajara Vieira de Araújo, carinhosamente conhecido como mestre Bombeiro, presidente de honra da bateria da Portela. Ele estava internado desde o último dia 10 no Hospital Badim, no Maracanã, Zona Norte do Rio, e faleceu em decorrência de um câncer no pulmão.



O sambista, que também era membro suplente do Conselho Deliberativo, chegou à escola nos anos de 1950 e ganhou destaque pela execução do surdo de marcação. Foi diretor da Tabajara do Samba, como é apelidada a bateria da Azul e Branco, e a partir dos anos 1970, auxiliou diversos mestres.



Na gestão do ex-presidente Serginho Procópio e do então vice, Marcos Falcon, ganhou o título de presidente de honra da bateria. Pouco antes da pandemia de covid, foi homenageado na quadra pelo presidente Luis Carlos Magalhães com uma faixa especial.

Fã de redes sociais, Bombeiro, que era funcionário aposentado dos Correios, adorava interagir com internautas em postagens sobre a história da Portela e da bateria. Sentia-se orgulhoso ao ser consultado sobre desfiles marcantes e seus personagens. Fã de redes sociais, Bombeiro, que era funcionário aposentado dos Correios, adorava interagir com internautas em postagens sobre a história da Portela e da bateria. Sentia-se orgulhoso ao ser consultado sobre desfiles marcantes e seus personagens.

No último desfile, quando a maior campeã do Carnaval do Rio celebrou 100 anos de fundação, o veterano desfilou do carro abre-alas, ao lado de estrelas como Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Tia Surica, Teresa Cristina e outros bambas.



Morador da Abolição e torcedor do Flamengo, ele deixa cinco filhos. "Meu grande amigo, meu consultor empírico", exaltou Marcelo Jacob, filho do sambista e ex-diretor de Harmonia da Portela.



Em nota, a diretoria da agremiação manifestou pesar. "Mestre, obrigada por tudo! Vai deixar saudades e muitos ensinamentos. O presidente Fábio Pavão, o vice-presidente Junior Escafura, mestre Nilo e toda a família portelense lamentam a morte de Mestre Bombeiro e se solidarizam com familiares e amigos", publicou a escola em suas redes socais.



O sepultamento de Ubirajara será realizado às 15h15 deste domingo (17) no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório tem previsão de começar às 12h.