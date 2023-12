O homem foi encaminhado para a 134ª DP (Campos) - Divulgação

O homem foi encaminhado para a 134ª DP (Campos)Divulgação

Publicado 16/12/2023 19:51

Rio - Um homem, acusado pelos crimes de extorsão qualificada, associação criminosa, coação no curso do processo e associação para o tráfico de drogas, foi preso, nesta sexta-feira (15), em São João da Barra, no Norte Fluminense. Kildery Ribeiro Caetano é apontado como braço direito de traficantes de Campos dos Goytacazes.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), testemunhas identificaram Kildery como integrante do tráfico de Campos e responsável pela prática de extorsões na região, oferecendo segurança contra assaltos em troca da contribuição mensal de valores. A denúncia do MPRJ narra diversos episódios de ameaças, invasão à propriedade privada, subtração de valores e desordens.

De acordo com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, o homem integra o grupo criminoso chefiado por Fernando Silva Balbinot, conhecido como "Fernandinho". A pedido do órgão, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Campos determinou a transferência de Fernando para uma unidade prisional federal. Investigações revelaram que o criminoso tinha como meta instaurar uma milícia na Baixada Campista.

Kildedy foi preso em uma ação do Gaeco com policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) na região da praia da Barra do Açu, em São João da Barra. Ele foi encaminhado para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes).