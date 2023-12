Material apreendido em ação da PM foi encaminhado para a 110ª DP (Teresópolis) - Reprodução / @PMERJ

Material apreendido em ação da PM foi encaminhado para a 110ª DP (Teresópolis)Reprodução / @PMERJ

Publicado 16/12/2023 19:07

Rio - Policiais militares do 30º BPM (Teresópolis), com apoio da Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (K9), apreenderam uma mochila com carregador, munições e entorpecentes, neste sábado (16), na Rua Caetés, em Teresópolis, na Região Serrana Fluminense. Não há informação de prisões durante a ocorrência.

De acordo com a PM, dentro da mochila havia um carregador de pistola 9mm, 20 munições calibre 9mm, além de um tablete de pasta base de cocaína, 355 papelotes da mesma droga e 247 trouxinhas de maconha. A ação foi desencadeada após denúncias e o caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis).

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.