Ecoponto Ayrton Senna é inaugurado neste sábado (16) na Gardênia Azul - Divulgação / Prefeitura

Ecoponto Ayrton Senna é inaugurado neste sábado (16) na Gardênia AzulDivulgação / Prefeitura

Publicado 16/12/2023 17:35 | Atualizado 16/12/2023 18:07

Rio - A população de Jacarepaguá, na Zona Oeste, ganhou um novo espaço para descarte de lixo. O ecoponto Ayrton Senna, na Gardênia Azul, foi inaugurado neste sábado (16) e vai funcionar diariamente das 6h às 18h. O local conta com uma caixa compactadora, fechada, destinada ao resíduo domiciliar, e duas caixas estacionárias abertas para receber entulho, bens inservíveis e galhadas.

Com essa inauguração, realizada pela Comlurb em parceria com a Subprefeitura de Jacarepaguá, a cidade passa a contar com 19 novos ecopontos em 2023. O espaço tem como objetivo o descarte correto de lixos, além de ajudar no controle de vetores e na melhoria da saúde pública.

Presidente da Comlurb, Flávio Lopes lembrou a importância do local. "Seguimos inaugurando ecopontos para garantir que a população, principalmente, aquela que vive nas nossas comunidades, possam fazer o descarte do lixo de forma correta, evitando que os resíduos fiquem espalhados pelo chão", comentou.

Os ecopontos ficam localizados em áreas mais críticas de descarte irregular e em comunidades. Desta forma, esses locais passam a contar com pontos de descarte e remoção regular feita por caminhões.

"Este é um equipamento muito importante para a população, mas precisamos contar com a ajuda de todos, não adianta a Prefeitura fazer a parte dela e as pessoas continuarem descartando resíduos de maneira irregular", pediu a subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha.