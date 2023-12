Jorge Perlingeiro sofreu ferimentos após ser empurrado por ladrões - reprodução/tv globo

Publicado 16/12/2023 21:06

Rio - Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro fraturou o ombro direito ao ser empurrado por criminosos em um assalto na Praia da Barra da Tijuca. O apresentador chegou a ser levado para um hospital do bairro da Zona Oeste do Rio, onde a lesão foi constatada. Após o atendimento, Perlingeiro recebeu alta médica.

De acordo com a assessoria do presidente da Liesa, três homens passaram de bicicleta no calçadão da praia e tentaram levar o cordão que usava. Eles conseguiram roubar uma medalha que o locutor estava usando no momento do crime. Na ação, Perlingeiro foi empurrado pelos criminosos, o que causou ferimentos na boca e no rosto.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está em andamento. Os agentes realizam diligências no local do crime e estão coletando informações para identificar os autores. Já a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o ocorrido. Segundo a PM, o policiamento na orla está reforçado e a agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) estão realizando buscas pelos suspeitos.