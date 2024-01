A roda-gigante é considerada a maior da América Latina - Pedro Ivo / Agência O Dia

A roda-gigante é considerada a maior da América LatinaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 08:05

Rio - Passageiros da roda-gigante da Zona Portuária ficaram presos nas cabines, nesta terça-feira (9), após uma falha operacional. De acordo com a Yup Star, empresa que administra o brinquedo, os marcadores do sistema hidráulico apresentaram uma oscilação de pressão, reduzindo a força de seu motor.

A empresa informou que o desembarque dos visitantes foi feito de forma manual, seguindo o protocolo de segurança. Ressaltaram, ainda, que em nenhum momento houve risco para qualquer passageiro e ninguém ficou ferido.

Por conta da falha, as atividades foram suspensas nesta terça-feira (9). Nas redes sociais, a Yup Star publicou um aviso informando que estariam fechados para a implementação de melhorias no parque. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os passageiros já tinham sido retirados.



Segundo a empresa, a estrutura foi devidamente inspecionada pelos técnicos responsáveis e o funcionamento nesta quarta-feira (10) vai estar normal. Os passeios que foram desmarcados podem ser reagendados sem custo adicional.

Yup Star

Localizado no Porto Maravilha, o ponto turístico da cidade oferece um ângulo diferente para se admirar a paisagem: bem do alto de seus 88 metros, com um visual de tirar o fôlego. A Yup Star fica em 13º lugar entre as 23 rodas-gigantes mais altas do mundo e é considerada a maior da América Latina. A estrutura conta com 54 cabines climatizadas e tem a capacidade de levar até 8 pessoas em cada gôndola. A volta completa dura cerca de 20 minutos.