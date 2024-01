A prisão foi realizada por agentes da 5ªDP (Men de Sá) - Google Street View

Publicado 10/01/2024 08:59 | Atualizado 10/01/2024 09:15

Rio – Um homem suspeito de dopar a mulher e o próprio filho de apenas 1 ano foi preso em flagrante em Santa Teresa, na Região Central do Rio, nesta terça-feira (9). O caso foi denunciado pela própria vítima que, ao perceber que água oferecida pelo marido tinha um sabor diferente e se recusar a beber, foi agredida com socos e uma mordida.



Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu fugir da residência e foi até a 5ªDP (Men de Sá), onde os policiais civis notaram que a criança apresentava um quadro de náuseas e diarreia e encaminharam as duas para Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para atendimento de emergência.



Na ação, os agentes apreenderam uma garrafa em que o homem armazenou a água. Porém, após a vítima desconfiar da contaminação, o autor se desfez de todo o líquido. Apesar disso, o objeto foi encaminhado para perícia criminal em busca de resíduos de substâncias químicas que possam ter causado sintomas de intoxicação na criança.



Após as agressões sofridas pela vítima e o atendimento médico recebido, o homem foi localizado e preso em flagrante enquanto trabalhava.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante outras duas vezes no ano de 2023 por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de já protagonizar diversas queixas de crimes como lesão corporal, ameaça, violência arbitrária e violência psicológica contra a mulher, todos praticados contra a mesma vítima, sua mulher, no âmbito da família.



Em nota, a delegacia informou ainda que se disponibiliza a realizar o atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e pede que todas as vítimas que sofram crimes dessa natureza busquem apoio nos órgãos de segurança pública para romper esse ciclo de violência.