Poste foi amarrado em árvore para evitar acidentes na região - Armando Paiva/Agência O Dia

Poste foi amarrado em árvore para evitar acidentes na regiãoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 09:03 | Atualizado 10/01/2024 09:35

Rio - Moradores da Rua Farias Brito, no Grajaú, na Zona Norte da cidade, usaram uma corrente de ferro para amarrar um poste, que ameaça tombar, em uma árvore e evitar acidentes no local.



A estrutura do poste sustenta diversos cabeamentos, tanto de luz, como de telefonia e internet. De acordo com relatos de testemunhas, caso tombe, o poste pode cair em cima de um dos prédios e causar um acidente.