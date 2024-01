Dia amanheceu quente em todo o Rio de Janeiro - Armando Paiva / Agência O Dia

Dia amanheceu quente em todo o Rio de JaneiroArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 09:22 | Atualizado 10/01/2024 12:09

Rio - Em mais um dia quente, os cariocas acordaram com sensação térmica acima dos 40°C. Por volta de 8H55 O Sistema Alerta Rio registrou temperatura aparente de 45,3°C no Jardim Botânico, na Zona Sul e às 09h20 a medida se repetiu em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mais cedo, na Barra da Tijuca, a sensação já havia atingido 43,5°C.

A temperatura máxima também já ultrapassou a previsão, que era de 36°C. Durante a manhã, a estação de Irajá, na Zona Norte, registrou 37,2º. Ao longo desta quarta-feira (10), ainda segundo o Alerta Rio, o tempo permanecerá estável, com mínima de 21°C e não há previsão de chuva.



O tempo começará a mudar nesta quinta-feira (11) quando áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, juntamente com a alta umidade e o calor, poderão ocasionar pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. A máxima prevista é de 38°C e a mínima de 22°C.



Os termômetros entrarão em declínio na sexta (12), variando entre 35°C e 24°C, e permanecem caindo no sábado (13), com previsão de temperaturas entre 31°C e 19°C. Nesses dias, as chuvas poderão vir acompanhadas de raios.



Já o domingo também será chuvoso, com nebulosidade variada. A quantidade poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas vão variar entre 33°C e 20°C.