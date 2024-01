Prova para bolsistas na área de saúde da prefeitura precisou ser adiada por conta da chuva - Divulgação

Publicado 14/01/2024 10:01

O anúncio do adiamento foi feito pelo prefeito Eduardo Paes através das redes sociais: "Hoje teríamos a prova para acadêmicos bolsistas na área de saúde da prefeitura. Em razão da chuva pela cidade e da dificuldade de deslocamento, estou determinando o adiamento da prova", escreveu. Segundo a prefeitura, mais informações serão divulgadas em breve.

Hoje teríamos a prova para acadêmicos bolsistas na área de saúde da prefeitura. Em razão da chuva pela cidade e da dificuldade de deslocamento, estou determinando o adiamento da prova! — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 14, 2024

Em comunicado, a Faetec informou que as provas agendadas também foram canceladas e que os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos serão divulgados em breve. "Visando a segurança e o bem-estar dos candidatos, funcionários e de todos os envolvidos no processo seletivo de ingresso da Faetec, estão adiadas as provas agendadas para este domingo, dia 14 de janeiro de 2024, devido as fortes chuvas que atingiram diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Considerando as dificuldades de locomoção nas cidades, as provas serão reagendadas para que possamos garantir a segurança de todos", diz a nota publicada nas redes sociais.

A forte chuva que atingiu o Rio durante a noite deste sábado (13), provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4 às 2h45 deste domingo (14), por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento, como a interdição da Avenida Brasil e o fechamentos de estações do metrô.

Considerada uma das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio, e precisou ser interditada. Ainda não há previsão de liberação. Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu que os motoristas não usem a via.

Por conta do transbordamento do Rio Acari, o entorno das estações da Linha 2 do Metrô foram afetadas. De acordo com a concessionária, o alto volume de água impossibilitou a abertura completa do sistema e as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas. O MetrôRio informou que opera provisoriamente na linha 2 entre as estações Colégio e General Osório/Ipanema. Em função das fortes chuvas que ocasionaram pontos de alagamentos, a estação Osvaldo Cruz da SuperVia está fechada para embarque e desembarque.

A circulação de ônibus na cidade também foi afetada por conta do temporal. Segundo o RioÔnibus, as linhas 300, 362, 369, 378, 388, 392, 393, 394, 397, 665 é 771 são as mais prejudicadas devido ao transbordamento do rio Acari. "Os consórcios, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, estão trabalhando para buscar soluções que viabilizem a operação dessas e de outras linhas, até que tudo retorne à normalidade", finalizada a nota.

O município do Rio, segundo o Centro de Operações, está com 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio. O Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 150 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.