Fuzil apreendido com o criminoso que arremessou a granada contra os policiais - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 23/01/2024 07:47 | Atualizado 23/01/2024 14:08

Rio - Um criminoso envolvido em guerras de facções na Praça Seca e Bangu, na Zona Oeste do Rio, morreu nesta terça-feira (23) durante uma operação da Polícia Militar no conjunto do Ipase, em Vicente de Carvalho, Zona Norte. Segundo a corporação, Ronaldo Braz Coutinho, conhecido como Corvina, tentou arremessar uma granada contra os agentes quando o artefato explodiu próximo a ele.

Um outro criminoso também morreu e outros dois foram presos durante um confronto com a PM no mesmo local. A corporação informou que a equipe do 41° BPM (Irajá) foi atacada a tiros e revidou. Durante a ação, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, rádios transmissores, duas pistolas e um fuzil.

O objetivo da operação é coibir o crime organizado na região. As comunidades do Trem, Jangada, Juramentinho também são alvos da Polícia Militar. Através das redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã. "Gente não basta os tiros no jacaré , sair de lá eu cheguei em Vicente de Carvalho e a bala comendo no juramento", escreveu um. "Tiroteio aqui pro lado do Juramento, tá feia a coisa", disse outro.



Outras operações

No Complexo de Vila Kosmos, na Zona Norte, um criminoso morreu durante confronto com policiais do 41° BPM (Irajá), na manhã desta terça-feira (23). Com ele, uma pistola, uma granada e um rádio transmissor foram apreendidos.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, três homens foram presos e três rádios transmissores apreendidos por policiais militares do 20° BPM (Mesquita) na comunidade da Chatuba. Ainda na Baixada, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) atuam na comunidade do Sapinho, localizada no bairro Vila Rosário, em Caxias.

No Morro do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, três suspeitos foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada pelo 12° BPM (Niterói). Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, uma réplica de fuzil, rádios transmissores e drogas.